Ученые назвали упражнения для быстрого укрепления организма

Так, ученые отметили, что они являются одним из самых быстрых и эффективных способов укрепить организм. Кроме того, они полезны для поддержания тела в тонусе. В рамках данного исследования авторы изучили тренировки продолжительностью не более 20 минут, в том числе с разминкой. Впоследствии было установлено, что даже когда человека уделяет тренировкам столько времени - это положительно влияет на здоровье. Ученые также добавили, что непродолжительные упражнения очень хорошо сказываются на метаболизме и сердечно-сосудистой системе.

Ранее врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала россиянам, какие упражнения наиболее эффективны для снижения веса. По ее словам, людям, мечтающим сбросить лишние килограммы людям стоит уделять время длительной нагрузке средней интенсивности.