Ученые назвали вид животных, находящихся под угрозой исчезновения в связи с коронавирусом

Ученые рассказали, что коронавирус способен вызвать осложнения у приматов, в том числе у горных горилл. В связи с чем Национальный парк Вирунга в Конго, в котором насчитывается около трети горных горилл мира, ограничил доступ посетителей вплоть до 1 июня.

”Мы знаем, что гориллы очень чувствительны к болезням человека. Если у кого-то простуда или грипп, ему не разрешается приближаться к гориллам. В некоторых случаях у коронавируса так долго не было никаких симптомов, это означает, что мы действительно можем подвергнуть риску этих горилл”, - рассказала исполнительный директор кенийской природоохранной группы WildlifeDirect Паула Кахумбу.