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Ученые назвали вид животных, находящихся под угрозой исчезновения в связи с коронавирусом
Речь о гориллах
В связи с тем, что в мире с каждым днем все больше зараженных пневмонией нового типа, защитники природы предупреждают, что рискам подвержены не только люди. Так, ученые назвали вид животных, находящихся под угрозой исчезновения в связи с коронавирусом.
Ученые рассказали, что коронавирус способен вызвать осложнения у приматов, в том числе у горных горилл. В связи с чем Национальный парк Вирунга в Конго, в котором насчитывается около трети горных горилл мира, ограничил доступ посетителей вплоть до 1 июня.
”Мы знаем, что гориллы очень чувствительны к болезням человека. Если у кого-то простуда или грипп, ему не разрешается приближаться к гориллам. В некоторых случаях у коронавируса так долго не было никаких симптомов, это означает, что мы действительно можем подвергнуть риску этих горилл”, - рассказала исполнительный директор кенийской природоохранной группы WildlifeDirect Паула Кахумбу.