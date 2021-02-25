Наука и технологии
Сегодня в 16:55
Ученые назвали возраст, в котором мужчины и женщины изменяют чаще всего
После 30 лет
Ученые из Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов назвали возраст, в котором мужчины и женщины изменяют чаще всего. Согласно их данным, случается это после 30 лет.
В рамках работы исследователи изучили анкеты, размещенные на нескольких сайтах для знакомств. Также они устроили анонимный опрос. В результате выяснилось, что чаще всего партнеры начинают друг другу изменять в 39 лет. Отмечается, что в этом возрасте люди начинают испытывать страх перед собственным 40-летием.
Согласно данным источников, некоторые люди внезапно начинают менять модель поведения. У кого-то это может вылиться в увлеченность экстремальными видами спорта, тогда как некоторые, в погоне за новыми ощущениями, ищут новых партнеров для измены, будучи в браке.