Ученые не нашли различий между замороженной и свежей кровью при переливании

Так, врачи провели анализ результатов переливания крови у 1,5 тыс детей из 50 различных клиник, в результате чего выяснили, что замороженная кровь или свежая — это не имеет никакого значения на то, как протекала болезнь, а также на уровень смертности. Таким образом специалисты пришли к выводу, что “использование старых эритроцитов для переливания крови у детей неопасно” и находится на одном уровне по эффективности с веществами из свежей крови.

Важно при этом понимать, что переливание старых запасов крови является довольно распространенной практикой в в больницах. А зачастую это единственный шанс на спасение жизни умирающего пациента.