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Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 22:30
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Ученые: необходимые для жизни молекулы могут образовываться в космосе

Легче
Ученые опубликовали результаты исследования, которое показывает, что особая группа молекул, называемых пептидами, может образовываться легче в космических условиях, чем на Земле. Это означает, что эти молекулы могли быть доставлены на раннюю Землю метеоритами или кометами, а также указывает на возможность возникновения жизни в других местах космоса.
Ученые: необходимые для жизни молекулы могут образовываться в космосе

© Ferra.ru

Исследование также раскрывает процесс образования и сборки строительных блоков жизни, таких как аминокислоты и пептиды, в космосе. Эти молекулы являются основой для формирования более сложных структур, необходимых для живых организмов.

По мере того как астероиды и кометы нагреваются и образуют жидкости, происходит естественный отбор реакций, приводящих к образованию еще более сложных органических молекул. Эти процессы могли иметь место при формировании нашей собственной солнечной системы, что поддерживает идею о возможности появления жизни на других планетах.

Наличие строительных блоков для жизни в космосе указывает на то, что условия для формирования живых организмов могут быть распространены по всей Вселенной. Однако конкретные условия, необходимые для их самосборки в живые организмы, остаются предметом исследования.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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