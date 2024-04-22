Ученые: необходимые для жизни молекулы могут образовываться в космосе

Исследование также раскрывает процесс образования и сборки строительных блоков жизни, таких как аминокислоты и пептиды, в космосе. Эти молекулы являются основой для формирования более сложных структур, необходимых для живых организмов.

По мере того как астероиды и кометы нагреваются и образуют жидкости, происходит естественный отбор реакций, приводящих к образованию еще более сложных органических молекул. Эти процессы могли иметь место при формировании нашей собственной солнечной системы, что поддерживает идею о возможности появления жизни на других планетах.

Наличие строительных блоков для жизни в космосе указывает на то, что условия для формирования живых организмов могут быть распространены по всей Вселенной. Однако конкретные условия, необходимые для их самосборки в живые организмы, остаются предметом исследования.