Ученые: никакого ускоренного расширения Вселенной и темной энергии не существует

Их исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, предполагает, что наблюдаемый эффект красного смещения, на основании которого была выдвинута гипотеза о темной энергии, может объясняться неоднородным течением времени в разных частях космоса.

Согласно стандартной модели, Вселенная расширяется ускоренно под действием темной энергии.

Однако новая теория утверждает, что гравитационное искривление пространства-времени, варьирующееся в зависимости от плотности материи, вызывает разницу в течении времени.

Например, внутри Млечного Пути время течет на 35% медленнее, чем в пустых областях космоса (войдах).

Это объяснение снимает необходимость в гипотезе темной энергии.

Вместо этого наблюдаемое красное смещение вызвано разницей во времени между областями с разной гравитацией, а не ускоренным расширением. Исследование ставит под сомнение ключевые положения современной космологии, предлагая альтернативный взгляд на устройство Вселенной.