Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 08:25
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Ученые: никакого ускоренного расширения Вселенной и темной энергии не существует

Такова новая теория
Ученые из Университета Кентербери поставили под сомнение существование ускоренного расширения Вселенной и темной энергии.
Ученые: никакого ускоренного расширения Вселенной и темной энергии не существует
© Ferra

Их исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, предполагает, что наблюдаемый эффект красного смещения, на основании которого была выдвинута гипотеза о темной энергии, может объясняться неоднородным течением времени в разных частях космоса.

Согласно стандартной модели, Вселенная расширяется ускоренно под действием темной энергии.

Однако новая теория утверждает, что гравитационное искривление пространства-времени, варьирующееся в зависимости от плотности материи, вызывает разницу в течении времени.

Например, внутри Млечного Пути время течет на 35% медленнее, чем в пустых областях космоса (войдах).

Это объяснение снимает необходимость в гипотезе темной энергии.

Вместо этого наблюдаемое красное смещение вызвано разницей во времени между областями с разной гравитацией, а не ускоренным расширением. Исследование ставит под сомнение ключевые положения современной космологии, предлагая альтернативный взгляд на устройство Вселенной.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
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