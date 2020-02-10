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Ученые объединили две самые эффективные методики для более успешной борьбы с раком

Возможно, в будущем данное открытие спасет не одну сотню жизней
Научное издание Science Alert опубликовало материал о новом достижении американских ученых — им удалось провести генетическое редактирование иммунной системы сразу трех больных раком. Для этого использовали новейшую технологию CRISPR, благодаря которой удалось избежать создания побочных эффектов.

Так, группа ученых из Университета Пенсильвании сначала избавилась от Т-клеток в крови пациентов, после чего использовали CRISPR для удаления из этих клеток генов, которые способны оказать влияние на способность иммунной системы бороться с раком. Далее они же использовали вирус для вооружения Т-клеток, таким образом успешно атаковав белок, зачастую находящийся в раковых клетках, после чего вернули клетки обратно в пациентов. Таким образом ученые объединили сразу два передовых подхода, чтобы сделать Т-клетки еще более мощными.

”Возможно, в этот раз не было серьезных клинических результатов, но для меня важность этого исследования — не клинические результаты, а тот факт, что мы смогли реально выполнить эту очень сложную процедуру”, — рассказал руководитель исследования Эдвард Стадтмауэр.