Ученые объединили две самые эффективные методики для более успешной борьбы с раком

Так, группа ученых из Университета Пенсильвании сначала избавилась от Т-клеток в крови пациентов, после чего использовали CRISPR для удаления из этих клеток генов, которые способны оказать влияние на способность иммунной системы бороться с раком. Далее они же использовали вирус для вооружения Т-клеток, таким образом успешно атаковав белок, зачастую находящийся в раковых клетках, после чего вернули клетки обратно в пациентов. Таким образом ученые объединили сразу два передовых подхода, чтобы сделать Т-клетки еще более мощными.

”Возможно, в этот раз не было серьезных клинических результатов, но для меня важность этого исследования — не клинические результаты, а тот факт, что мы смогли реально выполнить эту очень сложную процедуру”, — рассказал руководитель исследования Эдвард Стадтмауэр.