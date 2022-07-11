Ученые объединили искусственный интеллект и мозговые волны для создания «рентгеновского зрения»Звучит как магия какая-то
Её суть заключается в том, чтобы объединить искусственный интеллект и мозговые волны человека с дальнейшим определением предметов за углом. То есть специалисты работают над тем, чтобы человек начал видеть объекты, которые он обычно не может увидеть.
Мы считаем, что эта работа предлагает идеи, которые однажды могут быть использованы для объединения человеческого и искусственного интеллектов <...> Следующие шаги в этой работе варьируются от расширения возможностей для предоставления 3D информации о глубине до поиска способов объединения информации от нескольких зрителей одновременно.
Работает свежая система следующим образом: некий объект проецируют на картонную фигуру, после чего человек, на которого надета ЭЭГ-гарнитура, наблюдает лишь рассеянный свет на стене. И пока шлем ЭЭГ считывает сигналы в зрительной коре головного мозга человека, искусственный интеллект пытается «выяснить», что это за объект.
Больше подробностей, а также полноценную демонстрацию «призрачной визуализации» обещали показать на конгрессе Optica Imaging and Applied Optics в июле.