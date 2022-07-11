Ученые объединили искусственный интеллект и мозговые волны для создания «рентгеновского зрения»

Работает свежая система следующим образом: некий объект проецируют на картонную фигуру, после чего человек, на которого надета ЭЭГ-гарнитура, наблюдает лишь рассеянный свет на стене. И пока шлем ЭЭГ считывает сигналы в зрительной коре головного мозга человека, искусственный интеллект пытается «выяснить», что это за объект.

Больше подробностей, а также полноценную демонстрацию «призрачной визуализации» обещали показать на конгрессе Optica Imaging and Applied Optics в июле.