Ученые объединили спинной мозг крысы с искусственными мышцами в отдельном биогибритном роботе

Что интересно, ученые уже в первые семь дней после культивирования системы сумели обнаружить крайне важный для дальнейшего продвижения факт: двигательные нейроны спинного мозга потихоньку начали производить электрическую активность, которая в свою очередь приводила к сокращению искусственных мышц биобота, отражая тем самым поведение периферической нервной системы.

”Когда мы посмотрели более глубоко на то, как развивается интерфейс между нейронами и мышцами, мы были очень взволнованы, наблюдая много общего между нашим спиноботом, созданным с помощью ткани, и развитием in vivo”, — рассказал аспирант UIUC в области неврологии Коллин Кауфман.