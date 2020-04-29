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Ученые объединили спинной мозг крысы с искусственными мышцами в отдельном биогибритном роботе
Напоминает эксперименты доктора Франкенштейна
В научном издании APL Bioengineering от AIP Publishing была опубликована свежая статья от исследователей из Университета Иллинойса. В ней говорится о том, что им удалось объединить спинной мозг крысы с искусственными мышцами в отдельном биогибритном роботе.
Что интересно, ученые уже в первые семь дней после культивирования системы сумели обнаружить крайне важный для дальнейшего продвижения факт: двигательные нейроны спинного мозга потихоньку начали производить электрическую активность, которая в свою очередь приводила к сокращению искусственных мышц биобота, отражая тем самым поведение периферической нервной системы.
”Когда мы посмотрели более глубоко на то, как развивается интерфейс между нейронами и мышцами, мы были очень взволнованы, наблюдая много общего между нашим спиноботом, созданным с помощью ткани, и развитием in vivo”, — рассказал аспирант UIUC в области неврологии Коллин Кауфман.