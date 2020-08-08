Ученые обнаружили быстрый способ избавиться от жира

Речь идет о том, чтобы превратить так называемый белый жир, опоясывающий живот и бедра любого тучного человека, в жир бурый. В отличие от первого, второй тип жира отвечает за производство тепла и поддержание температурного режима — так называемый термогенез.

Ранее ученым уже удавалось успешно осуществлять данный переход, но, правда, это было справедливо лишь в случае опытов на мышах. Исследования на людях долгие годы не демонстрировали каких-либо заметных успехов. Но свежая научная работа экспертов из университетов Шербрука и Копенгагена показала, что проблема современной науки была в концентрации на бета3-адренорецепторах (b3-AR), в то время как “копать” надо было в сторону их “родственников” в лице b2-AR — именно они стимулируют термогенез.

По словам ученых, теперь, когда они смогли найти главную проблему, мешавшую проведению успешных опытов, уже в ближайшее время они надеются найти то самое “волшебное” средство, способное помочь множеству людей по всему миру в избавлении от лишнего веса.