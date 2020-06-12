Ученые обнаружили, что человека можно погрузить в спячку

Так, согласно опубликованным данным, человека можно поместить в режим гибернации посредством активации определенных нейронов в мозге. Для того, чтобы обнаружить данную способность ученые провели эксперименты на мышах, искусственно активировав клетки нейронной системы, что привело животных в состояние аналогичное спячке. Эксперимент отразился не только на активности грызунов, но и на температуре их тела, которая упала ниже 30 градусов. Активация нейронов также замедлила пульс, скорость метаболизма мышей и сделало их дыхание более поверхностным. Продолжительность данного состояния мышей составила более 48 часов, после чего они продолжили свою жизнедеятельность без побочных эффектов. Эксперимент впоследствии был повторен и на крысах, которые также не зимуют.

Так, способность приводить в подобное состояние млекопитающих, которым не характерна спячка, может считаться прорывом в осознании нейрональных механизмов регулируемого гипометаболизма. По словам авторов, способность человека впадать в спячку может быть полезна как с точки зрения здоровья, так и для космических путешествий.