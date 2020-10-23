Ученые обнаружили, что для женщин справедливость важнее, чем для мужчин

В ходе данной работы специалисты провели опрос населения 67 стран, участниками которого выступили порядка 330 тысяч человек. Их попросили решить моральные дилеммы, направленные на определение приоритетов таких понятий, как забота, справедливость, чистота, верность и авторитет.

В итоге специалисты пришли к выводу, что для женщин эти принципы важнее, чем для мужчин, поскольку они ставили их в своем списке выше. В то же время, отношение к верности и авторитету у полов не сильно отличаются. Полученные данные специалисты обобщили, выделив каждой стране по оценке, определяющей величину гендерных различий. Интересно, что в России фиксируется один из самых высоких показателей этого отличия.