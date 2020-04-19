Ученые обнаружили, что физкультура во время беременности уменьшает риски ожирения у детей

Для того, чтобы установить связь между физической активностью беременных и вероятностью ожирения у потомства, ученые провели эксперимент на мышах. Так, беременных грызунов разделили на две группы, одна из которых во время беременности не занималась физической активностью, тогда как вторая - делала это. Однако и это еще не все, далее исследователи намеренно откармливали появившееся в ходе исследования потомство богатой жирами, высококалорийной едой.

Выяснилось, что именно беременные и занимающиеся физкультурой мыши способствовали выработке у потомства гормона апелина, который, в свою очередь, способствует ускорению обмена веществ в организме. Таким образом, физическая активность беременных может привить “иммунитет” к ожирению у детей.