Ученые обнаружили, что лишний вес может усугубить течение коронавируса

Эксперты отмечают, что именно ожирение становится еще одним потенциально усугубляющим фактором, однако установить механизм его влияния на течение заболевания им еще не удалось.

”Мужчины чаще фиксируется тяжелая форма коронавируса, чем у женщин, а пациенты с лишним весом или с проблемами со здоровьем подвергаются еще более высокому риску”, - рассказал Дерек Хилл, профессор медицинской визуализации в Университетском колледже Лондона. По предварительным данным, инфицированные люди, страдающие от ожирения, были менее склонны к выздоровлению после получения неотложной помощи.