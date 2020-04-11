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Ученые обнаружили, что лишний вес может усугубить течение коронавируса
Ожирение становится еще одним потенциально усугубляющим фактором
Ученые обнаружили, что лишний вес может усугубить течение коронавируса. Об этом стало известно благодаря новому материалу издания MedicalXpress, в котором сообщается о том, что в отделениях неотложной помощи для пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции превалируют именно мужчины, а усугубляющим фактором становится их лишний вес.
Эксперты отмечают, что именно ожирение становится еще одним потенциально усугубляющим фактором, однако установить механизм его влияния на течение заболевания им еще не удалось.
”Мужчины чаще фиксируется тяжелая форма коронавируса, чем у женщин, а пациенты с лишним весом или с проблемами со здоровьем подвергаются еще более высокому риску”, - рассказал Дерек Хилл, профессор медицинской визуализации в Университетском колледже Лондона. По предварительным данным, инфицированные люди, страдающие от ожирения, были менее склонны к выздоровлению после получения неотложной помощи.