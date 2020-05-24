Ученые обнаружили, что люди с коронавирусом не заразны после 11 дней болезни

Так, согласно опубликованным исследователями данным, положительный результат теста на коронавирус не означает, что вирус заразен или жизнеспособен. ”Вирус не может быть выделен или культивирован после 11 дня болезни”, - указано в результатах исследования Сингапурского национального центра инфекционных заболеваний и Академии медицины.

Благодаря результатам данного исследования в Сингапуре может измениться политика выписки пациентов с коронавирусом из больниц. Так, известно, что на сегодняшний день людей выписывают полагаясь лишь на отрицательный результат теста, а не на инфекционность.