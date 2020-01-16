Ученые обнаружили, что молочная кислота способна провоцировать рак

”Мы обнаружили, что лактат является катализатором, который запускает механизм в мутированных клетках, необходимый для продолжения процесса формирования рака. Это открывает новые возможности для лучшего понимания рака на метаболическом уровне. Это также означает, что мы могли бы нацеливаться на лактат с помощью новых методов лечения”, - поделился Иньго Сан-Миллан, доцент медицины в Медицинском университете Колорадо и Колорадском университете Спрингс.

На данный момент ученые занимаются поиском способов блокировать лактат при различных онкологических заболеваниях. По словам ученых, для достижения прекращения рака ученым необходимо найти эффективный способ борьбы с лактатом.