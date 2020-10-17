Ученые обнаружили, что неактивный образ жизни не ухудшает умственную деятельность

Результатами исследования поделилось издание Psychology and Aging. В рамках научной работы специалисты изучили информацию о 228 американцах в возрасте от 60 до 80 лет. Добровольцы согласились носить специальные датчики, которые на протяжении недели измеряли физическую активность в течение суток. Помимо прочего ученые учитывали социально-экономические факторы, а также общее здоровье испытуемых. Умственные способности, в свою очередь, проверяли специальными тестами.

По итогу выяснилось, что у участников, которые уделяли время спорту, были лучше результаты заданий, для которых требовалось использовать подвижный интеллект. В то же время, участники с неактивным образом жизни лучше проходили задачи кристаллизовавшегося интеллекта, в числе которых осознание прочитанного и на словарный запас.