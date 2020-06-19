Ученые обнаружили, что недосып уменьшает положительные эмоции

В рамках исследования участников попросили на протяжении недели спать столько, сколько они спят обычно, после чего выполнить комплекс испытаний. После этого этапа, участникам необходимо сократить время сна на два часа, чтобы впоследствии вновь пройти тестирование

”Мы проверили отзывчивость и точность. Время реакции сократилось после того, как участники были лишены сна, но частота ошибок возросла. Кажется, что мы реагируем быстрее, чтобы компенсировать более низкую концентрацию”, - поделилась одна из авторов исследования.

Более того, также ученые зафиксировали изменения и в эмоциях. Так, положительные эмоции уменьшались уже после одной ночи недосыпа, что усиливалось после трех ночей. В частности, участники эксперимента ощущали меньше радости, энтузиазма, внимания, а также удовлетворения в связи с недосыпом.