Наука и технологии
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Ученые обнаружили, что новые миры можно искать по звездам
Но что еще интереснее, таким образом можно искать жизнь
Ученые из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио обнаружили совершенно новую методику, благодаря которой новые миры можно искать всего лишь “взглянув на небо”, по звездам.
Так, новый метод поиска неизвестных планет основывается на изучении химического состава звезды-хозяина, что стало возможным благодаря тому, что химические составы звезды и планет ее системы достаточно тесно связаны. Сами исследователи-первооткрыватели сосредоточились на фосфоре — именно он важен и необходим для сохранения запасов энергии солнечного света и водорослям, и слонам, хотя и в небольших количествах. Таким образом ученые намерены на расстоянии искать не только планеты, но и жизнь.
”Это как при выпечке пирога: если нужно 4 яйца, а у вас только три, то пирог у вас не получится”, — рассказала соавтор методики планетарный астрофизик Натали Хинкель.