Ученые обнаружили, что новые миры можно искать по звездам

Так, новый метод поиска неизвестных планет основывается на изучении химического состава звезды-хозяина, что стало возможным благодаря тому, что химические составы звезды и планет ее системы достаточно тесно связаны. Сами исследователи-первооткрыватели сосредоточились на фосфоре — именно он важен и необходим для сохранения запасов энергии солнечного света и водорослям, и слонам, хотя и в небольших количествах. Таким образом ученые намерены на расстоянии искать не только планеты, но и жизнь.

”Это как при выпечке пирога: если нужно 4 яйца, а у вас только три, то пирог у вас не получится”, — рассказала соавтор методики планетарный астрофизик Натали Хинкель.