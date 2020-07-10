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Ученые обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов
Чем не повод считать, что “стакан наполовину полон”?
Ученые из отделения эпидемиологии Венского медицинского университета провели свежее исследование, в результате которого обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов. Это, по словам экспертов, помогает им жить дольше, чем живут пессимисты, а также иметь более низкий риск возникновения различных хронических заболеваний.
Так, ученые опирались на данные, собранные в результате онлайн-опроса 2017 года, в котором респонденты отвечали на вопросы об общих характеристиках сна. Итогом стало то, что у оптимистично настроенные участники опроса имели на 70% более низкий риск столкнуться с нарушениями сна или бессонницей.
”Другие исследования показали, что оптимисты больше занимаются физическими упражнениями, меньше курят и едят более здоровую пищу. Кроме того, у них есть лучшие стратегии для решения проблем и снижения стресса в сложных ситуациях. Все эти факторы могут способствовать улучшению качества сна”, — рассказал автор исследования Якоб Вайцер.