Ученые обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов

Так, ученые опирались на данные, собранные в результате онлайн-опроса 2017 года, в котором респонденты отвечали на вопросы об общих характеристиках сна. Итогом стало то, что у оптимистично настроенные участники опроса имели на 70% более низкий риск столкнуться с нарушениями сна или бессонницей.

”Другие исследования показали, что оптимисты больше занимаются физическими упражнениями, меньше курят и едят более здоровую пищу. Кроме того, у них есть лучшие стратегии для решения проблем и снижения стресса в сложных ситуациях. Все эти факторы могут способствовать улучшению качества сна”, — рассказал автор исследования Якоб Вайцер.