Ученые обнаружили, что пациенты с COVID-19 больше подвержены смерти после операций

В рамках исследования специалистами были проанализированы данные 1128 пациентов из 235 больниц из разных стран. Выяснилось, что общая зо-дневная смертность в ходе исследования составила 23,8%. Кроме того, согласно опубликованным данным, показатели смертности были выше у мужчин, а именно 28,4%, тогда как у женщин они находились на уровне 18,2%. Высокие показатели летальных исходов были зафиксированы также у пациентов старше 70 лет - 33,7%, тогда как у лиц до 70 лет они составили 13,9%.

”Обычно мы ожидаем, что смертность пациентов, перенесших незначительные или плановые операции, будет ниже 1%, но наше исследование показывает, что у пациентов с SARS-CoV-2 эти показатели намного выше как при незначительных операциях (16,3%), так и при плановых операциях (18,9%)”, - поделилась соавтор отчета Анил Бхангу.