Ученые обнаружили, что сердце имеет собственную нервную систему

Ранее считалось, что сердце подчиняется только автономной нервной системе, которая передает сигналы от мозга. Однако, новое исследование доказало, что сердце имеет более сложную структуру нервной сети, чем предполагалось. Исследователи выявили несколько типов нейронов в сердце, включая группы нейронов с функциями водителей ритма.

Этот 'малый мозг' играет ключевую роль в поддержании сердечного ритма, подобно тому как мозг регулирует движения и дыхание, отметили ученые.

Исследование проводилось на рыбах Данио-рерио, чье сердцебиение схоже с человеческим. Используя методы секвенирования РНК, анатомические исследования и электрофизиологические техники, учёные смогли подробно изучить нейронную сеть сердца.