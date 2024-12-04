Ученые обнаружили, что сердце имеет собственную нервную систему

Опубликовано 04 декабря 2024, 22:411 мин.
Ученые обнаружили, что сердце имеет собственную нервную системуИсследование раскрывает новый механизм контроля сердечного ритма
Ученые из Швеции и США раскрыли новый механизм, который контролирует ритм сердца. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, было показано, что сердце имеет собственную нервную систему, которая играет важную роль в поддержании его ритма.
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Ранее считалось, что сердце подчиняется только автономной нервной системе, которая передает сигналы от мозга. Однако, новое исследование доказало, что сердце имеет более сложную структуру нервной сети, чем предполагалось. Исследователи выявили несколько типов нейронов в сердце, включая группы нейронов с функциями водителей ритма.
Этот 'малый мозг' играет ключевую роль в поддержании сердечного ритма, подобно тому как мозг регулирует движения и дыхание, отметили ученые.
Исследование проводилось на рыбах Данио-рерио, чье сердцебиение схоже с человеческим. Используя методы секвенирования РНК, анатомические исследования и электрофизиологические техники, учёные смогли подробно изучить нейронную сеть сердца.