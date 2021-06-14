Ученые обнаружили, что собаки умеют считать не хуже двухлетних детей

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Ученые обнаружили, что собаки умеют считать не хуже двухлетних детейПонимание числовых величин у собак задействует ту же активность мозга, что и у человека
Ученые Университета Эмори в ходе исследования выяснили, что собаки в математике разбираются на уровне двухлетних детей. Об этом сообщается в издании The Mirror.
Специалисты обратили внимание на то, что понимание числовых величин у собак задействует ту же активность мозга, что и у человека в теменной коре. Впоследствии же выяснилось, что собаки способны понимать простую арифметику.
По словам ученых, в ходе исследования было установлено, что собаки, в соответствии с такими показателями, как послушание, адаптация и мотивация, наделены умственными способностями, соответствующими показателям двухлетнего ребенка. Обратить внимание на то, что собака считает можно, когда животное при выходе из дома будто бы считает членов семьи. Этим навыком можно объяснить и грусть питомца, когда ему кладут в миску меньше еды, чем обычно.