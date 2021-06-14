Ученые обнаружили, что собаки умеют считать не хуже двухлетних детей

Понимание числовых величин у собак задействует ту же активность мозга, что и у человека

Ученые Университета Эмори в ходе исследования выяснили, что собаки в математике разбираются на уровне двухлетних детей. Об этом сообщается в издании The Mirror.