Ученые обнаружили, что стресс на работе увеличивает риск болезней сердца у женщин

Результаты исследования были опубликованы в Журнале Американской кардиологической ассоциации. В рамках работы ученые пришли к выводу, что нагрузки на работе и социальное напряжение сильно сказываются на здоровье женщин. В частности, они увеличивают риск развития ишемической болезни сердца на 21%. Отмечается, что стрессовые ситуации возникают когда женщина не имеет достаточной власти на рабочем месте.

Помимо прочего специалисты пришли к выводу, что и события в жизни с высоким стрессом, например смерть супруга, развод, физическое или психологическое насилие, увеличивают вероятность развития ишемической болезни сердца на 12%.