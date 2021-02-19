Ученые обнаружили, что у играющих в видеоигры мальчиков более низкие риски развития депрессии

В рамках исследования ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Каролинского института и Института сердца и диабета Бейкера изучили данные 11 341 подростков-участников научной работы Millennium Cohort Study. Добровольцы отвечали на вопросы, направленные на выяснения времени, которые они проводят в сети и видеоиграх. Через три года тех же подростков попросили заполнить анкету с вопросами о депрессии, плохом настроении и потере удовольствия.

Выяснилось, что у регулярно играющих в видеоигры мальчиков на 24% меньше депрессивных симптомов, чем у тех, кто играл в них меньше одного раза в месяц. Отмечается, что этот эффект был зафиксирован лишь среди мальчиков с низким уровнем физической активности. По мнению ученых, это может говорить о том, что менее активные мальчики получают больше радости и социального взаимодействия от игр.