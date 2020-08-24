Ученые обнаружили, что у свиней может вырасти новая печень

По данным исследователей, у свиней с больной печенью новый орган может вырасти в лимфатических узлах из собственных гепатоцитов. Следует отметить, что гепатоциты являются основными функциональными клетками печени, тогда как лимфатические узлы могут выступать в роли питательной среды для их размножения.

В рамках данной работы исследователи провели эксперимент на свиньях, в результате которого обнаружили, что в лимфатических узлах животных образовалась сеть желчных протоков и сосудов. Ученые полагают, что выращивание вспомогательной печени в лимфатических узлах поможет при различных заболеваниях печени, вне зависимости от их причины.