Наука и технологии
Сегодня 16:35
Ученые обнаружили, что у свиней может вырасти новая печень
В лимфатических узлах
Журнал Liver Transplantation опубликовал результаты нового исследования ученых из Медицинской школы Университета Питтсбурга, в рамках которого они обнаружили, что у свиней может вырасти новая печень.
По данным исследователей, у свиней с больной печенью новый орган может вырасти в лимфатических узлах из собственных гепатоцитов. Следует отметить, что гепатоциты являются основными функциональными клетками печени, тогда как лимфатические узлы могут выступать в роли питательной среды для их размножения.
В рамках данной работы исследователи провели эксперимент на свиньях, в результате которого обнаружили, что в лимфатических узлах животных образовалась сеть желчных протоков и сосудов. Ученые полагают, что выращивание вспомогательной печени в лимфатических узлах поможет при различных заболеваниях печени, вне зависимости от их причины.