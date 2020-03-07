Ученые обнаружили, что в странах с равенством полов люди живут дольше

Так, ученые сообщили о том, что увеличение индекса равенства образования всего на 10% увеличивает валовую годовую посещаемость школ в начальных, средних школах, а также в высшем образовании на 4,9%, что, в свою очередь, связано с увеличением продолжительности жизни женщин на два года и мужчин на год. Причем в исследовании учитывались ВВП отдельных стран, степень безработицы, а также урбанизация и расходы на здравоохранение.

”Наши исследования показывают, что расширение участия женщин в жизни общества в целом может оказать широкое положительное влияние на здоровье населения в дополнение к сокращению масштабов нищеты, поощрению прав человека и повышению личной активности людей во всем мире”, - сообщили авторы исследования.