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Ученые обнаружили, что внедрение беспилотных автомобилей может увеличить пьянство

Однако может снизить количество вождений в нетрезвом виде
Drug and Alcohol Review опубликовало результаты исследования ученых, в ходе которого было обнаружено, что внедрение беспилотных автомобилей может увеличить пьянство.

Так, по словам научного сотрудника Леона Бута из Школы психологии при Университете Кертина, внедрение беспилотных автомобилей позволит значительно уменьшить уровень вождения в алкогольном опьянении. ”Однако это преимущество может сопровождаться непреднамеренными негативными последствиями в виде увеличения общего потребления алкоголя из-за увеличения доступности недорогого и удобного транспорта”, - поделился эксперт.

В ходе исследования учеными были опрошены 1334 австралийца. Так, около 50% из них рассказали о том, что могли бы эксплуатировать беспилотный автомобиль после употребления алкоголя, тогда как больше трети опрошенных, заявили о том, что потенциально, употребили был больше спиртных напитков, в случае использования беспилотного транспорта.