Ученые обнаружили, что внедрение беспилотных автомобилей может увеличить пьянство

Так, по словам научного сотрудника Леона Бута из Школы психологии при Университете Кертина, внедрение беспилотных автомобилей позволит значительно уменьшить уровень вождения в алкогольном опьянении. ”Однако это преимущество может сопровождаться непреднамеренными негативными последствиями в виде увеличения общего потребления алкоголя из-за увеличения доступности недорогого и удобного транспорта”, - поделился эксперт.

В ходе исследования учеными были опрошены 1334 австралийца. Так, около 50% из них рассказали о том, что могли бы эксплуатировать беспилотный автомобиль после употребления алкоголя, тогда как больше трети опрошенных, заявили о том, что потенциально, употребили был больше спиртных напитков, в случае использования беспилотного транспорта.