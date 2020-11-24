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Ученые обнаружили древних паразитов в костях динозавра
Необычная находка была сделана при помощи новейших технологий
В сети появилась информация о свежем открытии бразильских ученых — ими были обнаружены древние паразиты, “спрятавшиеся” в малоберцовой кости титанозавра.
Авторы исследования, в результате которого и произошло открытие, заявили, что найденные паразиты могут являться представителями трипаносоматид, но данная гипотеза еще требует проверок и дополнительного подтверждения, сообщает Cretaceous Research. Ученые отметили, что находки ископаемых — крайне редкое явление, а в костях динозавров их и вовсе ранее никогда не обнаруживали.
К слову, для изучения останков титанозавра специалисты использовали новейшие технологии, в том числе компьютерную томографию и гистологический анализ срезов. С их помощью ученые выяснили, что изучаемый ими динозавр страдал от гнойно-некротического процесса, который разрушал его кости, костный мозг и окружающие мягкие ткани.
https://docs.google.com/document/d/1xOAQbYFpVKb_OSFu_phSV_HdawEKiqmEu9ZV-DmD__M/edit