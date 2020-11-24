Ученые обнаружили древних паразитов в костях динозавра

Авторы исследования, в результате которого и произошло открытие, заявили, что найденные паразиты могут являться представителями трипаносоматид, но данная гипотеза еще требует проверок и дополнительного подтверждения, сообщает Cretaceous Research. Ученые отметили, что находки ископаемых — крайне редкое явление, а в костях динозавров их и вовсе ранее никогда не обнаруживали.