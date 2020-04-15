Наука и технологии
Сегодня 22:18
Ученые обнаружили еще шесть новых видов коронавируса
Сейчас они занимаются их изучением
На популярном ресурсе Phys.org появился материал, в котором говорится о том, что ученые обнаружили еще шесть новых видов коронавируса у летучих мышей в Мьянме.
Для этого с мая 2016 по август 2018 года группа ученых занималась сбором 750 образцов слюны и фекалий у летучих мышей в Мьянме. По итогу, в рамках самого последнего исследования, им удалось идентифицировать шесть новых типов коронавируса.
”Вирусные пандемии напоминают нам о том, насколько тесно здоровье человека связано со здоровьем дикой природы и окружающей среды”, — рассказал ведущий автор исследования Марк Валитутто.
По словам экспертов, данное открытие может помочь в изучении способности новых видов коронавируса передаваться от животных к человеку. А это, в свою очередь, поможет оценить риски возможного возникновения новых пандемий, аналогичной SARS-CoV-2.