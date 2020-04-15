Ученые обнаружили еще шесть новых видов коронавируса

Для этого с мая 2016 по август 2018 года группа ученых занималась сбором 750 образцов слюны и фекалий у летучих мышей в Мьянме. По итогу, в рамках самого последнего исследования, им удалось идентифицировать шесть новых типов коронавируса.

”Вирусные пандемии напоминают нам о том, насколько тесно здоровье человека связано со здоровьем дикой природы и окружающей среды”, — рассказал ведущий автор исследования Марк Валитутто.

По словам экспертов, данное открытие может помочь в изучении способности новых видов коронавируса передаваться от животных к человеку. А это, в свою очередь, поможет оценить риски возможного возникновения новых пандемий, аналогичной SARS-CoV-2.