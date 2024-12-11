Ученые обнаружили естественное формирование квантовых структур в графене

Опубликовано 11 декабря 2024, 23:061 мин.
Ученые обнаружили естественное формирование квантовых структур в графенеНовое открытие ускорит развитие квантовых технологий
Ученые из Университета Нью-Йорка (NYU Tandon) обнаружили новый способ естественного формирования квантовых структур в графене, который может стать прорывом для квантовых технологий. Графен — однослойная решетка углерода с исключительными свойствами, такими как высокая прочность, легкость, гибкость и отличная проводимость. Эти качества делают его важным материалом для электроники, хранения энергии и квантовых вычислений.
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Ранее для создания квантовых структур в графене требовалось вручную настраивать его слои в особые «ABC-стекающиеся» домены, что было сложным и трудоемким процессом. Однако исследователи NYU Tandon под руководством Элисы Риедо нашли способ, как такие домены могут формироваться естественным путем при выращивании трехслойного эпитаксиального графена на кремниевом карбиде.
Используя современную атомно-силовую микроскопию (AFM), ученые обнаружили, что графен самоорганизуется в ABA и ABC домены без необходимости в сложной ручной настройке. Эти структуры имеют форму полос, которые могут расширяться на микроуровне.