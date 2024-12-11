Ученые обнаружили естественное формирование квантовых структур в графене

Ранее для создания квантовых структур в графене требовалось вручную настраивать его слои в особые «ABC-стекающиеся» домены, что было сложным и трудоемким процессом. Однако исследователи NYU Tandon под руководством Элисы Риедо нашли способ, как такие домены могут формироваться естественным путем при выращивании трехслойного эпитаксиального графена на кремниевом карбиде.

Используя современную атомно-силовую микроскопию (AFM), ученые обнаружили, что графен самоорганизуется в ABA и ABC домены без необходимости в сложной ручной настройке. Эти структуры имеют форму полос, которые могут расширяться на микроуровне.