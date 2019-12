Ученые обнаружили факт уменьшения мозга полярников в Антарктиде

В журнале The New England Journal of Medicine была опубликована работа биологов, в которой говорится об уменьшении мозга полярников, работавших 14 месяцев в Антарктиде. К подобному мнению они пришли в результате исследования группы ученых, которые провели почти полтора года в изоляции от внешнего мира в Антарктиде.