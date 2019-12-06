Ученые обнаружили факт уменьшения мозга полярников в Антарктиде

Так, биологи изучили состояние девяти ученых, проживших 14 месяцев на немецкой станции Ноймайер-3, при этом восемь из них проходили процедуру МРТ как до, так и после экспедиции. Что касательно периода исследования, то абсолютно все “полярники” сдавали кровь, а также проходили многочисленные тестирования на когнитивные способности.

В результате выяснилось, что за 14 месяцев, проведенных в Антарктиде, объем гиппокампа исследуемых снизился на 7,2%, при этом в их крови также и снизилось количество белка, который отвечает за деление клеток в мозге человека. Что интересно, показатели не пришли в норму даже после того, как группа ученых вернулась на большую землю.