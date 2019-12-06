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Ученые обнаружили факт уменьшения мозга полярников в Антарктиде
При этом показатели не пришли в норму даже после возвращения с экспедиции
В журнале The New England Journal of Medicine была опубликована работа биологов, в которой говорится об уменьшении мозга полярников, работавших 14 месяцев в Антарктиде. К подобному мнению они пришли в результате исследования группы ученых, которые провели почти полтора года в изоляции от внешнего мира в Антарктиде.
Так, биологи изучили состояние девяти ученых, проживших 14 месяцев на немецкой станции Ноймайер-3, при этом восемь из них проходили процедуру МРТ как до, так и после экспедиции. Что касательно периода исследования, то абсолютно все “полярники” сдавали кровь, а также проходили многочисленные тестирования на когнитивные способности.
В результате выяснилось, что за 14 месяцев, проведенных в Антарктиде, объем гиппокампа исследуемых снизился на 7,2%, при этом в их крови также и снизилось количество белка, который отвечает за деление клеток в мозге человека. Что интересно, показатели не пришли в норму даже после того, как группа ученых вернулась на большую землю.