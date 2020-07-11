Ученые обнаружили фактор, который увеличивает вероятность умереть от COVID-19

Так, согласно данным ученых, повышение уровня сахара в крови может в два раза увеличивать риски летального исхода от коронавирусной инфекции. Причем отмечается, что у людей с повышенной глюкозой в крови повышается вероятность умереть даже при отсутствии таких болезней, как диабет и ожирение.

В ходе исследование было установлено, что при фиксировании 7 миллимоль сахара на литр крови зараженные коронавирусом умирали от осложнений в 2,3 раза чаще, чем другие пациенты с COVID-19. Таким образом, повышение уровня сахара в крови способствует росту вероятности смерти на 72%. Более того, люди с высокими показателями глюкозы в четыре раза чаще имели осложнения ввиду болезни.