Ученые обнаружили "ген похудения"

Так, исследователи подошли достаточно интересно к вопросу анализа и вместо того, чтобы сравнивать худых и тучных людей, они решили изучить(https://www.popmech.ru/science/news-582253-est-i-ne-tolstet-uchenye-obnaruzhili-gen-hudoby/ генетические различия между здоровыми худыми людьми и людьми с нормальным весом. И практически сразу же им в глаза бросились два “варианта” гена ALK, которые и отличались у двух групп.

В итоге первичные тесты на животных показали, что мыши с дефицитом гена ALK сжигали больше калорий и быстрее расщепляли жир.

”Используя метод непрямой калориметрии, мы можем показать, что мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенные энергетические затраты. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем обычные животные, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если едят одинаковое количество пищи. Кроме того, они также демонстрируют повышенную толерантность к глюкозе”, — рассказал автор исследования Майкл Ортофер.