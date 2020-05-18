Ученые обнаружили иммунитет к COVID-19 у тех, кто им не болел

Так, в ходе исследования ученые проанализировали влияние Т-клеток на антигены SARS-CoV-2 в образцах донорской крови, которая была собрана с 2015 по 2018 года, когда зараженных коронавирусной инфекцией нового типа еще не было. Однако неожиданно выяснилось, что приблизительно в 50% случаях Т-клеток проявляли специфическую реакцию на антигены вируса.

По мнению ученых, это связано с кросс-реактивным иммунитетом. Так, в ходе эксперимента образцы крови были также проверены на антитела к двум из ранее изученных коронавирусов, которые провоцируют различные сезонные заболевания, включая ОРВИ. Анализы показали также положительных результат, что означает, что ранее доноры уже успели перенести отличные от актуального COVID-19 коронавирусные инфекции.