Ученые обнаружили изменение белка p16, способное улучшить диагностику рака

Ученые выяснили, что белок p16 защищает клетки от неконтролируемого деления, но в состоянии ​​дисфункции теряет эту защиту. В ходе исследования было обнаружено, что изменение состояния белка можно обратить, восстановив его нормальную функцию.

Это открытие, по словам ведущего исследователя доктора Кристофа Гёбля, открывает новые перспективы для создания более эффективных методов диагностики и лечения рака. Исследование проводилось в течение четырёх лет при поддержке Royal Society Marsden Fund и Health Research Council of New Zealand.