Наука и технологии
Сегодня в 08:08
Ученые обнаружили кусок древней планеты
Она могла образоваться 4,566 миллиарда лет назад
Еще в прошлом году ученые нашли в песчаном море Эрг-Чек каменный астероид. Сейчас же, изучив его, специалисты пришли к выводу, что это кусок древней планеты, которая образовалась около 4,566 миллиарда лет назад.
Об этом в своем материале сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Так, согласно обнародованным данным, исследователи провели анализ радиоактивного распада изотопов образца, что и позволило выяснить, что астероид может быть частью другого мира, потенциально, давно исчезнувшего.
На данный момент ученые не выяснили, с какой именно протопланеты мог сформироваться найденный астероид. Отмечается, что это самая старая магматическая порода, которую удалось выявить, поэтому, очевидно, что ее продолжат исследовать. Предполагается, что изучение этого астероида позволит узнать что-то новое об истории звездой системы.