Ученые обнаружили кусок древней планеты

Об этом в своем материале сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Так, согласно обнародованным данным, исследователи провели анализ радиоактивного распада изотопов образца, что и позволило выяснить, что астероид может быть частью другого мира, потенциально, давно исчезнувшего.

На данный момент ученые не выяснили, с какой именно протопланеты мог сформироваться найденный астероид. Отмечается, что это самая старая магматическая порода, которую удалось выявить, поэтому, очевидно, что ее продолжат исследовать. Предполагается, что изучение этого астероида позволит узнать что-то новое об истории звездой системы.