Ученые обнаружили маркер болезни, которую путают с Паркинсоном

Ранее диагностика ПНП была затруднена, поскольку симптомы схожи с болезнью Паркинсона, но развиваются быстрее. Лечение болезни Паркинсона при ПНП неэффективно, а большинство пациентов умирают в течение семи лет после появления симптомов.

Новый метод использует высокопроизводительную технологию, позволяющую измерять тысячи белков в крошечной капле спинной жидкости. Ученые надеются, что идентифицированные белки лягут в основу диагностического теста и разработки лекарств для лечения ПНП.

Исследователи сравнили образцы спинной жидкости пациентов с подтвержденным или подозреваемым ПНП, здоровых людей и больных другими формами лобно-височной деменции. У пациентов с ПНП обнаружены более низкие уровни большинства белков и более высокие уровни белков, связанных с нейродегенерацией.

Также найдены воспалительные белки, коррелирующие с тяжестью заболевания, и белки, связанные с функциями мозговых клеток, на которые можно воздействовать будущими лекарствами.