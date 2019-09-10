Ученые обнаружили массовое вымирание, которое изменило мир животных на Земле

“Нам крайне важно знать количество серьезных массовых вымираний и их сроки, чтобы расследовать их причины. Что интересно, все шесть основных массовых вымираний связаны с разрушительными экологическими потрясениями, в частности, с массивными извержениями вулканов, каждое из которых покрыло более миллиона квадратных километров густыми потоками лавы”, — рассказал профессор факультета биологии Нью-Йоркского университета и соавтор анализа Майкл Рампино.

Напомним, что ранее ученые считали, что произошло пять основных массовых вымираний в истории нашей планеты, которые уничтожили огромное количество видов животных и определяли конец геологических периодов.