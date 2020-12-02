Ученые обнаружили механизм, который позволяет раку оставаться непобедимым

Согласно выводам ученых, механизм защиты зависит от белка актина, создающего нитевые компоненты цитоскелета клетки. Было установлено, что актин также способен регулировать процессы, которые осуществляются внутри ядра, хранящего генетический материал.

Отмечается, что в раковых клетках копирование ДНК при делении клеток происходит со сбоям. Ученые, в свою очередь, зная эту уязвимость пользуются ею, нацеливая на них химиотерапию, которая мешает процессу деления. В то же время, в свежем исследовании было установлено, что актиновые нити способы менять форму ядра, тем самым перезапуская копирование ДНК и усиливая процесс его восстановления. Таким образом рак остается непобедимым. Благодаря этому открытию ученые сделали вывод, что препараты, которые способны бороться с этим механизмом, могут уничтожить раковые клетки.