Ученые обнаружили механизм, регулирующий воспаления в иммунной системе

Когда антиген попадает в организм, неактивные Т-клетки иммунной системы могут превращаться в один из двух типов клеток TH17, вызывающие воспаление, или Treg, подавляющие воспаление. Исследование, опубликованное в журнале Science Signaling, выявило роль фермента ITK и кальция в этом процессе.

Тестирование на мышах и с использованием химических ингибиторов показало, что когда активность гена ITK блокируется, Т-клетки превращаются в Treg, которые подавляют воспаление, вместо того чтобы продолжать становиться воспалительными TH17.