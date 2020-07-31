Ученые обнаружили место обитания рыб с повышенным содержанием ртути в организме

Бразильское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование, в результате которого было выяснено, что около трети всей рыбы в Амазонке содержит высокие уровни ртути в организме. При этом, по словам специалистов, в общей сложности таких видов на данной территории около 400. Более того, четыре вида рыбы с самыми высокими концентрациями ртути — это самые употребляемые местными жителями в пищу водные обитатели. Именно их поедание может привести к необратимым последствиям.

Уровень ртути оказался крайне высоким у 77,6% плотоядных рыб, 20% всеядных и 2,4% травоядных. Большую часть этих рыб местные жители употребляют в пищу или продают в другие страны”, - говорится в официальном докладе WWF.