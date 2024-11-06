Ученые обнаружили молекулу, связывающую иммунитет и метаболизм

Ключевым элементом исследования стала молекула интерлейкин-17А (IL-17A), которая находится в жировой ткани и играет важную роль в регулировании хранения жира. Ученые, возглавляемые профессором Лидией Линч, установили, что специфические иммунные клетки — γδ T-клетки, производящие IL-17A, обладают активностью «молекулярных часов», что влияет на эффективное хранение жира.

Мыши без генов молекулярных часов показали нарушения в переработке и хранении жира, что также отразилось на нарушении метаболических ритмов и регулировании температуры тела. Профессор Линч отметила, что современные факторы, такие как синий свет от экранов и постоянная подключенность, нарушают естественные паттерны сна.

Это открытие создает новые возможности для разработки терапий, направленных на борьбу с ожирением и предотвращение метаболических заболеваний, особенно среди людей с нерегулярным образом жизни.