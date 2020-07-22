Наука и технологии
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Ученые обнаружили на дне океана существ, похожих на инопланетян
К счастью, не враждебно настроенных
В сети появилась информация о достаточно интересном открытии ученых — они обнаружили на дне Тихого океана существ, похожих на инопланетян.
Что интересно, в качестве эталонных инопланетян в данном случае выступают губки — достаточно распространенные в природе живые существа. Впервые данный вид губок был обнаружен в уже далеком 2016 году в районе Марианской впадины. При этом только используя самые современные технологии, ученые сумели изучить строение обнаруженных организмов и выяснили, что ранее такой вид науке известен не был.
Название новой губке дали под стать ее внешнему виду — “Великолепный пришелец”. При этом выглядит существо максимально схоже с персонажем из фильма Стивена Спилберга “Инопланетянин”, не в последнюю очередь из-за наличия своеобразного “нароста” похожего на голову, с отверстиями, напоминающими глаза.