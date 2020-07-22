Ученые обнаружили на дне океана существ, похожих на инопланетян

Что интересно, в качестве эталонных инопланетян в данном случае выступают губки — достаточно распространенные в природе живые существа. Впервые данный вид губок был обнаружен в уже далеком 2016 году в районе Марианской впадины. При этом только используя самые современные технологии, ученые сумели изучить строение обнаруженных организмов и выяснили, что ранее такой вид науке известен не был.