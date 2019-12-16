Ученые обнаружили на дне Тихого океана следы ядерного взрыва

По словам исследователей, в качестве своей цели они выбрали поиск и обнаружение каких-либо следов, свидетельствующих о проведении ядерных испытаний силами армии США в период с 1946 по 1958 года. Для этого ученые разработали собственную цифровую карту океанского дна, разрешение которого составило один метр на пиксель.

В конечном итоге специалисты сумели найти следы от взрыва бомбы Baker мощностью 23 килотонны, являвшейся частью операции Crossroads 1946 года. Величина получившегося кратера составила 8 метров в глубину и 700 метров в диаметре.