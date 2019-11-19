Ученые обнаружили на спутнике Юпитера водяной пар

В сообщении речь идет о Европе, которая является шестой юпитерианской луной и наименьшей из четырех галилеевых спутников. Наука на данный момент придерживается мнения, что данное небесное тело в основном состоит из силикатных пород, а в его центре находится железное ядро. Что интересно, ученые со всего мира не первый год предполагают, что многокилометровая ледяной корка спутника скрывает под собой огромный водный океан, объект которого может оказаться вдвое больше объема мирового океана Земли.

Что касательно гипотез о наличии жизни на Европе, то тут исследователи достаточно аккуратны в своих высказываниях. Они напоминают, что для ее существования требуются три ключевые составляющие: определенные необходимые химические элементы, источники энергии, а также вода в жидком виде. Есть ли все это в необходимом количестве на спутнике Юпитера — ученым только предстоит выяснить.