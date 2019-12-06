Ученые обнаружили наличие памяти у инфузории

Так, некоторые виды инфузорий могут запоминать не только простейшую информацию, но даже типы веществ, которые представляют для них опасность за счет своей вредности. В дальнейшем, из-за наличия памяти, простейшие стараются избегать данных веществ при следующей встрече.

”Эти организмы сначала делают одну простую вещь, однако, если их стимулировать достаточно долго, они «решают» переключиться на другую стратегию поведения. У этих инфузорий нет мозга, однако в их клетках существует какой-то механизм, позволяющий им «менять мнение» через некоторое время”, — рассказала математик и биолог из Гарварда Джереми Гунаварден, принимавшая участие в исследовании.