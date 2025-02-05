Ученые обнаружили нейроны, контролирующие ощущение сытости

До этого времени было известно, что различные нейронные сети контролируют прием пищи, но именно эти нейроны принимают окончательное решение о прекращении еды. По словам одного из авторов исследования, доктора Александра Нектоу, они являются уникальными, поскольку интегрируют информацию о том, как еда попадает в рот, заполняет желудок и какие питательные вещества усваиваются.

Ученые использовали новые методы исследования, которые позволили точно выявить типы клеток, которые раньше было трудно отличить. Они обнаружили ранее неописанные нейроны в стволе мозга, которые имеют схожие характеристики с нейронами, регулирующими аппетит.

Чтобы понять, как эти нейроны влияют на поведение животных, исследователи активировали их с помощью света. Когда нейроны включались, мыши начинали есть меньше и прекращали прием пищи быстрее. Интересно, что эти нейроны не только сигнализируют о немедленной остановке, но и помогают постепенно замедлить процесс еды.

Они могут воспринимать информацию о еде через зрение, обоняние и сенсоры в ротовой полости и кишечнике. Эти нейроны анализируют всю информацию и принимают решение о том, когда достаточно еды. Хотя исследование проводилось на мышах, ученые предполагают, что такие нейроны есть и у человека, что открывает новые возможности для лечения ожирения.