Ученые обнаружили нейтронную звезду в центре взорвавшейся Супернова 1987A

Исследование, опубликованное в журнале Science, использовало инструменты космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), MIRI и NIRSpec, чтобы обнаружить аргон и серу вблизи места взрыва. Эти атомы могли быть ионизированы только ультрафиолетовым и рентгеновским излучением от нейтронной звезды.

Если эти результаты верны, то нейтронная звезда имеет температуру около миллиона градусов, что представляет интерес для понимания процессов после взрыва. Supernova 1987A, ближайшая и ярчайшая супернова, видимая в ночном небе за последние 400 лет, стала ключевым объектом изучения.

Профессор Барлоу отметил, что это захватывающее открытие завершает тридцатилетнюю загадку о наличии нейтронной звезды в Супернова 1987A. Нейтронные звезды являются источниками химических элементов, их изучение имеет значение для понимания процессов, создающих жизнь.