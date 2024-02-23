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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 19:25
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Ученые обнаружили нейтронную звезду в центре взорвавшейся Супернова 1987A

С помощью телескопа Джеймса Уэбба
Международная группа астрономов, включая профессора Майка Барлоу из Университетского Колледжа Лондона, обнаружила первые убедительные доказательства наличия нейтронной звезды в центре Супернова 1987A, взрыва звезды, отмеченного 37 лет назад.
Ученые обнаружили нейтронную звезду в центре взорвавшейся Супернова 1987A

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Science, использовало инструменты космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), MIRI и NIRSpec, чтобы обнаружить аргон и серу вблизи места взрыва. Эти атомы могли быть ионизированы только ультрафиолетовым и рентгеновским излучением от нейтронной звезды.

Если эти результаты верны, то нейтронная звезда имеет температуру около миллиона градусов, что представляет интерес для понимания процессов после взрыва. Supernova 1987A, ближайшая и ярчайшая супернова, видимая в ночном небе за последние 400 лет, стала ключевым объектом изучения.

Профессор Барлоу отметил, что это захватывающее открытие завершает тридцатилетнюю загадку о наличии нейтронной звезды в Супернова 1987A. Нейтронные звезды являются источниками химических элементов, их изучение имеет значение для понимания процессов, создающих жизнь.

Ученые обнаружили нейтронную звезду в центре взорвавшейся Супернова 1987A
© University College London