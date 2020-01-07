Наука и технологии
Сегодня 11:13
Ученые обнаружили неизученный ранее сигнал мозга
Он был обнаружен впервые
Группе международных ученых удалось выявить совершенно уникальный тип сигналов в человеческом мозге, который был обнаружен впервые. Так, специалисты нашли во внешних клетках коры мозга механизм, предназначенные для формирования “градуированных” сигналов, провоцирующих нейроны реализовывать логические функции.
Отмечается](https://www.sciencealert.com/a-newly-discovered-signal-in-neurons-hints-at-the-power-of-the-human-brain), что в ходе данной работы было зафиксировано прохождение ионов натрия через синапс. По словам ученых, которые благодаря флуоресцентной микроскопии изучили структуру данных срезов, при активации отдельные нейроны коры способны обмениваться ионами кальция.
Установлено, что ранее неизвестные сигналы образуются в результате взаимодействия заряженных частиц таких химических элементов, как натрий, хлорид и кальций. Известно, что ключевую роль в данном процессе выполняют дендриты. По словам исследователей, данная функция напоминает работу светофоров, которые или передают или ограничивают сигналы.