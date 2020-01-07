Ученые обнаружили неизученный ранее сигнал мозга

Отмечается](https://www.sciencealert.com/a-newly-discovered-signal-in-neurons-hints-at-the-power-of-the-human-brain), что в ходе данной работы было зафиксировано прохождение ионов натрия через синапс. По словам ученых, которые благодаря флуоресцентной микроскопии изучили структуру данных срезов, при активации отдельные нейроны коры способны обмениваться ионами кальция.

Установлено, что ранее неизвестные сигналы образуются в результате взаимодействия заряженных частиц таких химических элементов, как натрий, хлорид и кальций. Известно, что ключевую роль в данном процессе выполняют дендриты. По словам исследователей, данная функция напоминает работу светофоров, которые или передают или ограничивают сигналы.